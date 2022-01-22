Леонков: Запад в рамках пропагандистской кампании сбывает Украине устаревшее оружие

Поставки Украине оружия западными странами, которые участились в последнее время в рамках подготовки к «российскому вторжению», в первую очередь представляют собой пропагандистскую кампанию.

Уверенность в этом в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя заявления МИД России о том, что всего за несколько дней Украина получила от стран НАТО сотни тонн вооружений.

В частности, Киев уже получил груз противотанковых ракет, и ждет поставок переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер».

Как сообщило ранее агентство Reuters, Госдепартамент США разрешил странам Балтии перепродавать Украине американское оружие и теперь, Эстония сможет поставить Киеву противотанковые комплексы Javelin, а Литва предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей Stinger.

Однако, как отметил по этому поводу Алексей Леонков, ценность этих поставок для оснащения украинских вооруженных сил очень сомнительна, так как страны Запада сбывают Украине устаревшие образцы вооружений. И при этом, не все украинские военнослужащие умеют пользоваться подарками НАТО.

По словам Леонкова, сообщения о том, что за последние дни британские грузовые самолеты, способные взять на борт до 77,5 тонн грузов, сделали на Украину как минимум шесть рейсов, не должны вызывать сильной тревоги, так как Великобритания этими рейсами выполняет больше символическую задачу.

«То, что сейчас привозят в Киев – это курам на смех. Даже эти противотанковые ракетные комплексы NLAW шведского производства, которые поставили англичане, с дальностью стрельбы 600–800 метров – это прошлый век, — заявил Леонков. — Про их точность – тоже отдельный разговор. Даже «Джавелины» имеют некоторые ограничения».

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Вся шумиха о военной помощи Запада Украине, предназначенной для отражения «российского вторжения», о которой говорят Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и даже страны Балтии, раздувается в рамках пропагандистской кампании, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву.

«Но в военном плане ничего не делается для серьезной накачки вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы они могли выдержать, например, столкновение с российской армией. Оснащение ВСУ и Вооруженных сил России очевидно несопоставимо», — подчеркнул эксперт.

По словам Леонкова, поставки вооружений странами Запада могут сыграть какую-то роль в случае столкновения украинских вооруженных сил с народными милициями республик Донбасса, но даже тогда эта роль едва ли будет решающей

Также военный эксперт уделил внимание моральному духу бойцов ВСУ, напомнив о примерах последнего времени, когда снижение уровня мотивации делает малоэффективными даже хорошо оснащенные армии развитых стран.

Ранее в интернете были опубликованы выдержки из доклада заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Кидоня, составленного по результатам проводившегося весной 2021 года исследования морально-психологического состояния украинских военнослужащих из зоны ООС (Операции объединенных сил) в Донбассе.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

В докладе говорится, что опрос 11,7 тысячи бойцов ВСУ показал, что 80% из них не готовы к выполнению боевых задач, а 72% оценивают свою способность участвовать в боевых действиях как низкую.

«При том, что уровень технической подготовки украинской армии повысился, морально-психологическая «начинка» ВСУ осталась прежней: это люди, которые в основном очень хорошо умеют мародерствовать и убивать мирных жителей, но против крепкого духом противника вряд ли устоят», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о том, что Киев при помощи западных военных специалистов готовит диверсионные группы, перед которыми поставлена задача проведения диверсий в находящихся на линии соприкосновения городах – Горловке, Докучаевске и Донецке. После проведения диверсий, по данным разведки ДНР, Украина обвинит в произошедшем Россию и республики Донбасса, и использует эти провокации как повод для начала полномасштабных боевых действий со стороны ВСУ.