Заявления западных политиков о якобы открытой двери военного блока НАТО и о том, что Украине никто не может запретить присоединиться к Североатлантическому альянсу, являются блефом. На самом деле никто в Альянсе Украину не ждет.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавний визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Москву и неожиданно для многих конструктивную встречу.

Как отметил эксперт, Бербок, известная своей резкой антироссийской риторикой, удивила многих тем, что сменила риторику, и ее переговоры с Сергеем Лавровым оказались достаточно продуктивными. При этом в числе тем, которые обсуждали главы МИД России и Германии, был и украинский вопрос.

«Нельзя забывать следующее, я пытаюсь всегда россиянам напомнить, что Германия наложила вето в 2008 году вместе с Францией на расширение НАТО на Восток, а именно на принятие туда Украины и Грузии. И она свое вето назад не забирает», — заявил в связи с этим Александр Рар.

Кроме того, по словам политолога, Берлин не изменил своей позиции и по вопросу поставок Украине оружия. Германия по-прежнему твердо выступает против милитаризации Украины.

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«Она (Анналена Бербок) в открытую не скажет, что Украина не вступит в НАТО, но она будет делать все, чтобы Украина не вступила в НАТО, потому что она понимает, что это приведет к возможной войне с Россией», — добавил Рар.

В целом визит нового немецкого министра иностранных дел в Москву, по оценке политолога, оказался разумным, прагматичным и перспективным. Эта встреча, уверен Александр Рар, придаст российско-германским отношениям новый импульс для большего конструктивизма и прагматизма.