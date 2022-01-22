Псаки: США в письме России изложат идеи по укреплению «чувства безопасности»

США в письменном ответе России изложат свои обеспокоенности действиями Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель администрации США заявила, что «серьезные обеспокоенности» Вашингтона, его союзников и партнеров по поводу действий Москвы будут изложены на бумаге. Также в документе будут упомянуты идеи, которые «могли на самом деле укрепить ощущение безопасности друг друга».

Псаки отметила, что есть ряд шагов, которые могли бы США предпринять и обсудить. В частности, речь о повышении транспарентности и снижения рисков, а также инициативы в области контроля над вооружениями. Об этом информирует «Царьград».

Пресс-секретарь Белого дома повторила, что США не поступятся фундаментальными принципами, включая суверенитет Украины. По ее словам, в НАТО отвечают отказом на требование России о гарантиях нераспространения Альянса на восток.