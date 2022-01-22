Зюганов назвал бессовестными малограмотными желающих похоронить Ленина

Захоронить Владимира Ленина предлагают малограмотные люди, считает лидер партии КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Сторонники КПРФ в пятницу, 21 января, в честь 98-летней годовщины со дня смерти Ленина возложили цветы к расположенному на Красной площади мавзолею. В памятную дату Зюганов прокомментировал предложения о захоронении вождя.

«Но это просто малограмотные люди, потерявшие всякую совесть», — высказался об авторах инициативы Зюганов.

С инициативой о выносе тела советского вождя из мавзолея ранее выступил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Политик призвал перезахоронить Ленина, которого он считает негативной для российской истории фигурой.