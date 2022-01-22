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Зюганов назвал бессовестными малограмотными желающих похоронить Ленина

Политика
Зюганов назвал бессовестными малограмотными желающих похоронить Ленина

Захоронить Владимира Ленина предлагают малограмотные люди, считает лидер партии КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Сторонники КПРФ в пятницу, 21 января, в честь 98-летней годовщины со дня смерти Ленина возложили цветы к расположенному на Красной площади мавзолею. В памятную дату Зюганов прокомментировал предложения о захоронении вождя.

«Но это просто малограмотные люди, потерявшие всякую совесть», — высказался об авторах инициативы Зюганов.

С инициативой о выносе тела советского вождя из мавзолея ранее выступил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Политик призвал перезахоронить Ленина, которого он считает негативной для российской истории фигурой.

#зюганов #кпрф #ленин