Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 24 российских компаний

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против нескольких компаний и физлиц из России.

Согласно полписанному указу, в санкционном списке в том числе «Ленпромтранспроект», «Геоземстрой», акционерное общество «Страховая бизнес группа». Ограничительные меры также были введены против российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева.

Всего в списке 24 компании, которые, как считают в Киеве, причастны к «незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив» и организации железнодорожного сообщения Крыма с Россией. Также речь идет о «причинении вреда национальному культурному наследию».