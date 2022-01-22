Порошенко опроверг возможную дружбу с Зеленским

Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что не будет другом для президента страны Владимира Зеленского.

Порошенко призвал объединиться, чтобы спасти Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Я точно не буду другом Зеленского, я четко знаю, что он делает. Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой», — сказал Порошенко.

Он назвал преступлением недооценку угрозы. Экс-глава Украины раскритиковал Зеленского за призыв к украинцам не вестись на фейки о якобы возможном вторжении России.

Ранее Порошенко отметил победу в суде исполнением гимна Украины и намеком в сторону украинского лидера. Он угрожающе заявил в адрес Зеленского, что «время прихлопнуть крышку рояля». Это была отсылка к номеру, который исполнял Владимир Зеленский, ещё будучи комиком, передает «Царьград».