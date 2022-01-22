Рябков: США и Запад следуют российской повестке по безопасности

Россия формирует повестку дня по безопасности, а США и так называемый коллективный Запад следуют ей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра в эфире телеканала «Россия-24» указал, что дипломатия оказалась не только искусством возможного, но и в какой-то мере искусством невозможного. По словам Рябкова, те задачи и те рубежи, на которые Россия должна выйти, некоторое время назад не рассматривались практически.

«Сейчас мы этим занимаемся в повседневном режиме. Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», — указал замглавы МИД России.

Рябков подчеркнул, что Россия удерживает внешнеполитическую инициативу. По его словам, МИД РФ будет работать на более надежное обеспечение безопасности. Роль дипломатии повысилась, заключил он.