Захарова указала на двойные стандарты у Блинкена после слов об Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула американского госсекретаря Энтони Блинкена за слова об обсуждении проблем Украины и Белоруссии без участия этих стран.

Захарова заявила о двойных стандартах у Блинкена. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Блинкен: "США настаивают на том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, претензии НАТО — без участия представителей НАТО, Европу — без представителей Европы, заявил Блинкен". А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?» — написала представитель МИД РФ.

Кроме того, «Большая семерка» много времени посвящает вопросам, которые не входят в ее ведение. При этом G7 никто не приглашал к решению проблем других стран. По словам Захаровой, Запад немного запутался в своих «ценностях», передает «Царьград».