МВД Сербии сообщило о подготовке покушения на президента Вучича

Глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что на президента республики Александра Вучича готовится покушение.

Оперативная информация поступила из одной и стран Европейского союза. Главой ОПГ Вулин назвал криминального авторитета Радое Звицера, главу Кавачского криминального клана.

«Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александара Вучича», — заявил глава МВД.

Ранее Вучич заявил, что Сербия планирует закупить у России оборонительные вооружения и средства ПВО. Он подчеркнул, что речь идет именно об оборонительном оружии. Однако такие закупки не являются ни для кого угрозой. Президент Сербии заявил о необходимости новейшего вооружения и военных самолетов для страны. Об этом сообщает «Царьград».