Вице-канцлер ФРГ заявил о единой позиции по «СП-2» в немецком правительстве

Немецкое правительство едино в вопросе российского газопровода «Северный поток — 2».

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек, канцлер Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер едины в вопросе санкций против «Северного потока — 2» в случае эскалации вокруг Украины. Об этом заявил Хабек на пресс-конференции.

«Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины», — сказал он.

Представители трех партий по-разному отвечали на вопросы о российском газопроводе в случае эскалации вокруг Украины. На фоне этого СМИ породили различные спекуляции о расхождениях в партиях относительно санкций против «СП-2».

Ранее в Берлине заявили, что не собираются выплачивать Москве компенсацию, если Европейский союз не согласует запуск газопровода. Сейчас сертификация «Северного потока — 2» стоит на паузе по решению Федерального сетевого агентства, передает «Царьград».