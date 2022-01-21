Шольц заявил об отсутствии поддержки в Германии поставок оружия Украине

Немецкое правительство придерживается преемственной политики относительно поставок вооружений Украине.

Правительство Германии не поддерживает поставки оружия Украине. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции.

«У федерального правительства четкая позиция в отношении экспорта вооружений, позиция преемственности, позиция, которую правительство занимало в последние годы: мы не поддерживали экспорт летальных вооружений из Германии», — сказал Шольц.

Кроме того, Германия прилагает все усилия, чтобы добиться деэскалации вокруг Украины. Канцлер Германии добавил, что России необходимо снизить размещение контингента вдоль границ с Украиной.

Москва в свою очередь неоднократно отвергала обвинения западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях». Также Россия заявляла, что не намерена ни на кого нападать и никому не угрожает.

Ранее сообщалось, что США будут продолжать помогать Украине вооружением и оборудованием в ближайшие месяцы. Украина получит от США радиолокационную систему и оборудование для судов, передает «Царьград».