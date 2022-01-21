Экс-депутат Рады Царев: ролик с американским дипломатом в Днепре раскрыл детали в деле MH17

Появление американских военных атташе в Днепропетровске в день падения MH17 может пролить свет на детали дела. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Бывший парламентарий в своем Telegram-канале указал, что недавно он увидел на YouTube ролик, где автор рассказывает о необычных событиях 17 июля 2014 года на Украине — дне, когда малайзийский самолет потерпел крушение. Блогер рассказал, что в этот же день в Днепропетровске (сейчас называется Днепр) находилась группа военных атташе из США.

Подробности их визита неизвестны. Информация в официальных источниках и правительственных СМИ Украины или США не освещалась. Судя по всему, дипломаты направились в городской аэропорт. По словам Царева, полетом MH17 руководили украинские авиадиспетчеры.

«Данные события объединяет одна примечательная деталь — в момент инцидента полет авиалайнера контролировал именно центр воздушного движения аэропорта Днепропетровск. Кто именно прибыл в аэропорт Днепропетровска? Какова была цель их визита?» — задался вопросами украинский политик.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они умерли. Украинские власти сразу обвинили в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет соответствующего вооружения. При этом Киев отказался предоставить данные со своих радаров, а США не стали предоставлять следствию в Нидерландах спутниковые снимки, где якобы виден момент запуска ракеты.