Белый дом: Байден на выходных изучит итоги встречи Лаврова с госсекретарем США Блинкеном

Американский президент Джо Байден в выходные дни рассмотрит результаты переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили в Белом доме.

Недавно состоялась встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Стороны рассмотрели инициативы в сфере безопасности, предложенные Москвой.

В резиденции президента США подчеркнули, что глава государства на выходных вместе с командой обсудят итоги беседы дипломатов. РИА Новости со ссылкой на Белый дом сообщили, что переговоры Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным возможны.

Ранее глава МИД России предупредил американского госсекретаря о последствиях, которые наступят после решения Вашингтона игнорировать потребности Москвы. Также стороны договорились об активизации работы над стабилизацией визового режима.