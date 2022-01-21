Монах Иоганн Иерусалимский предрек европейским странам нищету и преступность

Монах-бенедиктинец Иоганн Иерусалимский является автором «тайного реестра пророчеств». Один из томов, в котором содержится предсказание Европе, сохранился до наших дней.

Многие исследователи занимались трактовкой текстов монаха и были удивлены правдивостью его мрачных предречений. Иоганн Иерусалимский писал свои послания в форме стихотворений. Фрагменты из текстов рассказывают о периоде хаоса, нищеты и разгула преступности в Европе, которые ожидаются перед «Золотым веком».

«Варвары отнимут город, и хлеба на всех не хватит, и зрелищ на всех не хватит. И люди, не имеющие завтра, устроят большой пожар», — цитируют предсказание «Народные Новости».

По словам ученых, многие из данных монахом предсказаний исполнились. В XXI веке приток беженцев и преступность наблюдаются в европейских государствах. Кроме того, в Европе фиксируется прирост уровня безработицы.

Однако, по словам Иоганна Иерусалимского, сложные времена закончатся. Это произойдет, когда люди от одного края Земли до другого откроют глаза и научатся понимать друг друга.