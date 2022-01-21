Минспорта Украины посоветовало биатлонистам не делать фото с российскими спортсменами на ОИ

Биатлонистам из сборной Украины порекомендовали не фотографироваться с российскими спортсменами во время зимних Игр в Пекине.

Олимпийские игры — 2022 пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля. Накануне Министерство спорта Украины обратилось к спортсменам с рекомендациями касательно фотографий с представителями российской сборной и выступлений на русском языке.

Как передает источник РИА Новости, украинским биатлонистам посоветовали избегать совместных фотографий с российскими спортсменами на ОИ. Кроме того, им рекомендовали не давать интервью на русском языке.

Напомним, что во время летних Игр в Пекине вызвал большой резонанс снимок, на котором украинская легкоатлетка запечатлелась с представительницей России Марией Ласицкене. Совместная фотография двух спортсменок вызвала большой скандал на Украине. Позднее девушки вновь сфотографировались после финала Бриллиантовой лиги.