Кедми рассказал, как комплексы «Кинжал» превратят авианосцы США в плавучие мишени

Могучее оружие, имеющееся в распоряжении России, представляет собой грозу авианосцев. Речь идет о новейших противокорабельных гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал».

О этом в эфире телеканала «Россия – 1» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, который напомнил, что главным символом военной мощи Соединенных Штатов Америки являются авианосцы.

К настоящему времени у США имеется 11 авианосцев, каждый из которых выходит в море лишь в окружении эскорта – стаи эсминцев и подводных лодок, а также пары ракетных крейсеров.

Такая армада предназначена не только для того чтобы, приближаясь к чужим берегам, внушат страх и уважение, но и для того, чтобы иметь возможность вести деятельность вдали от американских военных баз.

Однако, при ближайшем рассмотрении, оказывается, что расхваленные американские авианосцы, в случае столкновения с более серьезным оружием могут из угрозы превратиться в доступные и очень дорогостоящие плавучие мишени.

По словам Якова Кедми, тем мощным оружием, которое может лишить Соединенные Штаты всего авианосного флота, являются гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые есть только у России. И в Москве четко понимают ситуации.

«Совершенно ясно, что в отличие от США, которые не способны понять ситуацию и организоваться, в России есть четкое понятие, что и как нужно делать. Я вот думаю, отчего [глава Минобороны РФ Сергей] Шойгу уже несколько раз афишировал создание первого полка, укомплектованного гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал»?», — рассуждает военный эксперт.

youtube.com / «Россия 24»

Эти заявления, по его словам, делаются именно потому что основной целью «Кинжалов» являются авианосцы. А лишившись авианосцев американский флот станет полностью беззащитным.

«Без авианосных групп американский флот прежде всего подводный. Подумаешь, в укомплектованном полку России 30–40–50 самолетов. Если там будет боеголовка неконвенциональная — испарятся 20 кораблей», — добавил Кедми.

Напомним ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал американского академика, профессора международных отношений и гуманитарных наук Уолтера Мида, который рассуждает о том, что с течением времени становится все более очевидно, что успехи России в области создания новейших вооружений сбивают с толку и так разобщенный Запад, и тот уже не знает, как ему отвечать.