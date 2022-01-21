Baijiahao: попытка НАТО атаковать Калининград разозлит неожиданного союзника России

Если страны-участницы НАТО попытаются совершить атаку на Калининград, то на стороне России выступит неожиданный союзник. По мнению экспертов китайского издания Baijiahao, в такой ситуации Москва может рассчитывать на поддержку Пекина, который не станет наблюдать за происходящим со стороны.

Аналитики обратили внимание, что Калининградская область граничит со странами НАТО — Польшей и Литвой. Из-за своего уникального географического положения регион стал настоящей «головной болью» для западных оппонентов, поскольку из-за развернутого там ракетного вооружения и систем ПВО страны-участницы Альянса не могут свободно действовать в Восточной Европе.

«Калининград давно является предметом интереса для стран НАТО, что обусловлено его географическим положением», — передает содержание статьи издание «ПолитРоссия».

На этом фоне США и их союзники уже давно разрабатывают планы по захвату российского полуэксклава, констатировали в издании. По сообщениям западных СМИ, Вашингтон и НАТО намереваются захватить Калининград в течение недели, однако в Пентагоне прекрасно понимают, что Россия успела существенно укрепить обороноспособность этого региона.

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«Город расположен на равнине, что является благоприятным фактором для проведения наземных операций», — рассуждают в Baijiahao.

Впрочем, если государства-члены НАТО и попытаются взять Калининград штурмом, то Россию поддержит Китай, который обычно стремится сохранять нейтралитет в международных конфликтах. Однако в случае противостояния Москвы и Альянса Пекин сделает исключение, уверены китайские эксперты.

«Россия не будет воевать с США и странами НАТО в одиночку. Мы все надеемся, что стороны смогут успокоиться и найти взаимовыгодный компромисс. Но если войны не удастся избежать, Китай обязательно нанесет решительный удар по противникам РФ», — резюмировали обозреватели.

19 января военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели танковые стрельбы на полигоне в Калининградской области. Как сообщили в пресс-службе, в маневрах участвовали более 200 человек и около 30 единиц вооружения и военной техники. Стрельбы из танков Т-72Б3 провели бойцы танкового подразделения мотострелкового соединения.