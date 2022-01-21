Лавров разрядил обстановку на встрече с президентом Швейцарии остроумной шуткой

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналистами, которые не успели сфотографировать его рукопожатие с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Ранее в Женеве российский дипломат провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после чего пообщался со швейцарским лидером.

«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло, значит, не вышло», — сказал Лавров на английском языке, улыбаясь.

Министру удалось разрядить обстановку — над его шуткой посмеялся президент Швейцарии и корреспонденты зарубежных СМИ. После этого Лавров и Кассис все же повторили рукопожатие, передает издание RT.

На встрече политики подчеркнули важность инклюзивного диалога для достижения безопасности в Европе. О том, как прошли переговоры Лаврова и Блинкена, читайте в материале «Политики Сегодня».