Ведущий Норкин рассмешил аудиторию анекдотом о «шифоньере» и половой жизни до свадьбы

Телеведущий Андрей Норкин сумел рассмешить зрителей программы «Место встречи» свежим анекдотом про половую жизнь до свадьбы.

Приглашенные эксперты обсуждали в эфире передачи на телеканале НТВ вопросы морали и нравственности. В попытках настоять на собственном мнении и оспорить доводы друг друга они не заметили, как ситуация в аудитории заметно накалилась.

Однако Норкин, заметив это, поспешил исправить обстановку и снять напряжение в студии при помощи пикантного анекдота. Героем его шутки стал мужчина Сергей, у которого и в мыслях не было допустить близость до заключения брака.

«"Серега, у тебя с женой до свадьбы было что-нибудь?" "Ну было, конечно, мы же взрослые люди. Шифоньер был, телевизор, коньки уже после свадьбы купили"», — рассказал анекдот Норкин.

Сидевшие в зале зрители оценили смешную историю ведущего по достоинству. Шутка Норкина вызвала у них истерический хохот.

Ранее сообщалось, что ведущий Андрей Норкин рассмешил россиян традиционным анекдотом в эфире передачи «Место встречи». В прошлый раз шутка была посвящена назойливой любовнице, которая пыталась соблазнить начальника.