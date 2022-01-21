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Колташов объяснил, почему «отключение» РФ от доллара станет плохой новостью для США

Европа и США
Колташов объяснил, почему «отключение» РФ от доллара станет плохой новостью для США

Угроза президента США Джо Байдена отключить Россию от возможности использовать при международных расчетах доллар, рассчитана, скорее всего, на среднего американского обывателя, который думает, что это действительно страшная мера.

Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» заявил экономист Василий Колташов, комментируя обещания Байдена, что в случае «агрессии» против Украины против РФ будут введены «катастрофические санкции».

Напомним, ранее американский лидер во время пресс-конференции, посвященной годовщине его пребывания на посту президента США, заявил, что Россия может быть лишена возможности проводить долларовые операции.

При этом Байден сам отметил, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет согласия в вопросе того, насколько сурово нужно будет наказать Россию в случае ее «вторжения» на Украину. По словам Байдена, жесткость ответных мер будет зависеть от того, насколько масштабной будет российская «агрессия».

Комментируя угрозы отключить российские банки от возможности проводить операции с долларами, эксперты отмечают, что для этого американскому Минфину будет достаточно внести соответствующих агентов в черный список SDN. Всем, против кого США вводят такую ограничительную меру, вводится полный запрет на доступ к финансовой системе США.

Так в 2019 году Вашингтон внесли в этот санкционный список правительство Венесуэлы, после чего Каракас был вынужден выплачивать проценты по российскому государственному кредиту не в долларах, а в рублях.

Колташов объяснил, почему «отключение» РФ от доллара станет плохой новостью для США
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Таким образом, если американцы реализуют данную угрозу и запретят России использовать доллары, той придется вести всю торговлю в евро, рублях и юанях. Это значит, что санкции ударят в первую очередь по американской валюте, объяснил Василий Колташов.

«Очевидно, что это предложение рассчитано на какого-то американского обывателя, который представляет, что вот там туземцы живут и, если им доллары не давать, они совсем погибнут. Но это совершенно не так, — добавил экономист. — У американской финансовой системы и доллара сейчас серьезные проблемы».

Также Колташов отметил, что, если США отключат Россию от доллара и от системы межбанковских платежей SWIFT, это заставит Россию и Евросоюз перевести в евро все торговые операции, ради чего пришлось бы выстраивать совсем другие механизмы. В этом случае американцы травмировали бы и самих себя, а это значит, что обещанные России «адские» санкции, не столько «адские», сколько странные, заключил эксперт-экономист.

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