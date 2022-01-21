Телеведущий Соловьев заявил, что Россия больше не будет слепо доверять Западу

Российская Федерация больше не будет слепо доверять коллективному Западу. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев.

По словам журналиста, россияне уже предугадывают ход мыслей таких людей, как государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что РФ научилась распознавать лицемерие Запада сразу.

Телеведущий также напомнил представителям Североатлантического альянса о том, что произошло 22 июня 1941 года — немецко-фашистская армия напала на Советский Союз. Он отметил, что и в то время ЕС выражал свое «дружелюбное» отношение к СССР.

«А вся ваша любовь к нам. Не нужно нам вашей любви. Нам нужно уважение наших национальных интересов. Не нужно нам вашей заботы. Нам нужны честные отношения, когда вы берете на себя обязательства и не отказываетесь от них. А то вы уже и (последнего президента СССР Михаила. — Прим. ред.) Горбачева обманули, и (первого лидера России Бориса. — Прим. ред.) Ельцина. Хватит!» — раскрыл правду о том, что России нужно от Запада на самом деле, Соловьев.

Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что не ожидает «больших прорывов» на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.