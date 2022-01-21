Венгерский ученый Богар сделал предсказание для РФ на 2022 год по китайскому календарю

Наступивший год усугубит упадок Евросоюза, но откроет новые возможности для других игроков на международной арене, в том числе для Российской Федерации, рассказал венгерский ученый Ласло Богар.

Так он сделал предсказание для России на 2022 год по китайскому календарю и рассказал о том, какие перемены могут произойти в Европе. По словам профессора экономики и философии, разрушающейся американской империи выгоден духовный раскол Европы, передает «ПолитРоссия».

«Психологическое и демографическое самоубийство Европейского союза кажется свершившимся фактом. Правящие элиты способствуют полной ликвидации европейской культурной идентичности: то есть высшие хранители идентичности стали самыми рьяными ее разрушителями», — подчеркнул Богар.

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Однако он отметил, что у ЕС еще есть шансы выбраться из обрыва и подняться по склону. Ученый сделал обнадеживающее предсказание о роли российской стороны в судьбе Европы на 2022 год.

«Очень важную роль в создании новой – более человечной и эффективной – политической конструкции Европы может сыграть Россия», — считает Богар.

Ранее стало известно, что том «Тайного реестра пророчеств» монаха-бенедиктинца Иоганна Иерусалимского дожил до наших дней. Уточняется, что выдержки о периоде перед неким «Золотым веком» предрекали Европе нищету и рост преступности.