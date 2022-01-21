Пушков назвал условие, при котором Молдавия может найти общий язык с «Газпромом»

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Молдавия и российская компания «Газпром» могли бы найти общий язык в поставках газа, если бы Кишинев проявлял готовность к диалогу. Об этом он написал в Telegram-канале.

«"При минимальной готовности к сотрудничеству", вероятно, можно было бы найти общий язык. Но главный вопрос состоит в том, демонстрирует ли сама Молдавия такую готовность?» — задался вопросом сенатор.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала «ультимативным» письмо «Газпрома» с предупреждением о прекращении поставок газа в случае неуплаты аванса за январь. По ее словам, подобные действия концерна носят «недружественный» характер.

«“Газпром” — большая, серьезная компания, выплату этих $25 млн можно было отсрочить на 10 дней, на месяц. На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения», — подчеркнула Гаврилица.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

19 января «Газпром» пригрозил отключить подачу газа Кишиневу, поскольку аванс был выплачен не полностью. 20 января молдавский парламент ввел ЧП, правительство нашло деньги, и «Молдовагаз» полностью рассчитался с компанией за топливо, поставленное в первой половине января.

По мнению Пушкова, нет ничего удивительного в том, что Россия «холодно» реагирует на просьбы Молдавии. Он напомнил, что Кишинев повсюду — от ООН до ОБСЕ — выступает против Москвы и «разжигает к ней ненависть».

«А вот когда прижмет, просит дать ей очередную отсрочку или снизить цену на газ? А дала ли нам Молдавия хоть одно основание реагировать на них иначе? Вот о чем следует задуматься Кишиневу», — пришел к выводу Пушков.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала сограждан экономить энергоресурсы на работе и дома, поскольку республика не может тратить все свои ресурсы на закупку дорожающего газа.