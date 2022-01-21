Российские и зарубежные правозащитники обсудили способы предотвращения пыток в тюрьмах Запада

Основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) подвел итоги международной конференции, посвященной насилию в исправительных учреждениях. Проблему и методы ее решения рассмотрели российские и иностранные эксперты.

Мероприятие состоялось 22 января, его провел ФБР совместно с медиагруппой «Патриот». Специалисты в области защиты прав человека зачитали доклады, посвященные нарушениям в странах Америки, Европы и Африки. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Глава Фонда Мира Тэрада выступила с докладом на тему «Пытки в XXI веке. Как уродливый пережиток прошлого возродился в новом столетии». Правозащитница подчеркнула, что нужно не допустить нарушений со стороны сотрудников правоохранительных систем. Достигнуть цели можно лишь в случае разработки комплексного закона о запрете пыток, уверена Тэрада.

Американский правозащитник Пол Райт отметил, что сейчас в тюрьмах США находится больше людей, чем за всю историю. В качестве одной из основных проблем для заключенных он назвал трудности с получением квалифицированной и оперативной медицинской помощи.