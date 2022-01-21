«Господа, поднимите первоисточник». Кто стоит за вбросом о дружбе Пригожина со Шнуровым

Информация о тесном знакомстве предпринимателя Евгения Пригожина с певцом Сергеем Шнуровым не соответствует действительности. Об этом заявил сам бизнесмен, отвечая на запрос издания «Накануне». Он объяснил, кто является первоисточником этого вброса.

Ответ предпринимателя на запрос «Накануне» опубликован на странице пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте». Бизнесмен подчеркнул, что знаком со Шнуровым не ближе, чем 120 миллионов жителей России.

«Господа, поднимите первоисточник, в котором написано о том, что я имею отношение к клипу Шнурова. Это тему вбросил Низовцев — ближайший соратник Навального. Что касается Сергея Владимировича, то знаком я с ним не ближе, чем 120 миллионов человек в этой стране», — заявил он.

Кроме того, журналисты попросили прокомментировать информацию, согласно которой Сергей Шнуров выступил автором песен для фильмов, якобы имеющих отношение к бизнесмену. Предприниматель подчеркнул, что песни были написаны в 1990-х годах, и что его связь с этими фильмами «из серии "одна бабушка сказала"».

Автор запроса также указал на то, что две последние песни основателя «Ленинграда» содержат критику в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова за плохую работу коммунальных служб. Пригожин подчеркнул, что у него во дворе «мусора нет и снег убран».