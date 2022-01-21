Соловьев предсказал неожиданную месть Байдену со стороны Трампа

Принятие Соединенными Штатами Америки нового пакета антироссийских санкций приведет к автоматическому разрыву дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном, поэтому внесенный на рассмотрение законопроект не будет одобрен.

Уверенность в этом в беседе с информационным порталом Baltnews высказал российский телеведущий, журналист Владимир Соловьев, который прокомментировал внесение представителем Республиканской партии Джимом Бэнксом в Конгресс США законопроекта о новых ограничительных мерах против РФ.

«Закон в таком виде вряд ли проходящий, потому что там самое главное не фамилии, а попытка признать Россию спонсором терроризма. Де-факто это означает разрыв дипломатических отношений с США. Делать им нечего, пусть предлагают», — заявил по этому поводу Соловьев.

По мнению журналиста, внесение данного законопроекта в Конгресс является для республиканцев предвыборной пиар-акцией. Ведь до очень важных для США промежуточных выборов осталось всего несколько месяцев, и две политические силы – республиканцы и демократы – пытаются перехватить друг у друга инициативу, предлагая новые все более жесткие санкции против РФ.

Тем более, что по прогнозу ряда экспертов, Демократическая партия США имеет шансы проиграть на выборах в Палату представителей, который пройдут 8 ноября 2022 года.

Global Look Press / Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

А по мнению Владимира Соловьева, у демократов не просто большие шансы проиграть на промежуточных выборах, у них скорее практически нет шансов на этих выборах выиграть.

«Вчерашняя пресс-конференция Байдена не доставила демократам повода для радости: очень тяжелые показатели по экономике», — отметил журналист, по мнению которого уже скоро в США начнутся увлекательные политические баталии.

Если на эти выборы пойдет экс-президент США республиканец Дональд Трамп, может возникнуть ситуация, когда у него появится возможность отомстить спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, так как, если республиканцы получат больше голосов, то Трамп станет формально третьим человеком в США. И в этом случае Трамп сразу же инициирует процедуру объявления импичмента нынешнему президенту Джо Байдену.

«Это будет забавно, так забавно. Будет на что посмотреть: "Карточный домик" отдыхает», — подчеркнул Соловьев.

facebook.com / Joe Biden / Donald J. Trump

Делая подобный прогноз, журналист имеет в виду инициированный во время президентства Трампа импичмент. Тогда именно спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предлагала отстранить Трампа от власти, обвиняя его в организации беспорядков в Вашингтоне.

Напомним, ранее издание Washington Post окрестило законопроект республиканца Джима Бэнкса «Актом о привлечении к ответственности Путина», так как автор предлагает ввести персональные санкции против российских бизнесменов и первых лиц государства, а также прекратить диалог между Москвой и Вашингтоном до тех пор, пока Крым остается в составе РФ.