Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

В Москве Хорошевский суд заключил под арест замглавы Минтранса Владимира Токарева. Подозреваемому предъявили обвинение в мошенничестве.

«Удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил в пресс-службе суда.

Напомним, против Токарева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. По информации следствия, злоумышленник с сообщниками заключал фиктивные договоры и вывел со счетов 500 млн рублей для своих личных целей. Эти денежные средства были предназначены для строительства железной дороги в Краснодарском крае.