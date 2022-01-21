Правоохранители начали проверку по факту нападения замглавврача на журналистов в Сургуте

Полицейские инициировали проверку после информации о нападении замглавврача травматологической больницы в Сургуте на журналистов во время сбора материалов, сообщили в МВД России по региону.

«Журналисты обратились в дежурную часть полиции с заявлением о том, что им нанесены повреждения в ходе подготовки материала. По данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, корреспонденты собирали материал для статьи о гибели двух медсестер. После просьбы дать комментарий по поводу трагедии медик набросился на одного из журналистов и попытался разбить видеокамеру. Все детали инцидента устанавливаются.