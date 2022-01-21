«Новая порция брехни». Баранец возмутился позицией Блинкена на встрече с Лавровым

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец возмутился «лукавой позицией» госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. По его словам, американский дипломат рассматривал российские предложения по гарантиям безопасности «как меню в ресторане».

«Блинкен привез новую порцию брехни. Они же прощупывают нашу позицию, чтобы сделать свои ответы более убедительными и неуступчивыми. Наш пакет по гарантиям безопасности они режут как колбасу на куски. Они отчекрыживают кусочек, помусолили его во рту, отбросили — пойдет-не пойдет. В этом заключается их лукавая позиция», — был категоричен эксперт в эфире «Соловьев LIVE».

На полуторачасовых переговорах Лавров и Блинкен продолжили обсуждать дальнейшие шаги двух стран в области стратегической стабильности. Российский министр заявил, что Москва уже услышала первую устную реакцию Вашингтона на свои предложения, однако в письменном ответе США, скорее всего, вновь будет иметь место пассаж про Украину.

/ Федеральное агентство новостей

«США пытались поставить Украину во главу угла, но мне показалось, что в конце встречи поняли, что надо сосредоточиться на сути предложений. Блинкен согласился, что надо более разумно вести диалог. Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится, но гарантий никаких нет», — подчеркнул Лавров.

При этом Блинкен предупредил Лаврова, что пересечение российскими войсками украинской границы будет считаться вторжением и повлечет ответ. Тем не менее он выразил надежду на продолжение открытого диалога с Москвой.

«Я удивлен, что американцы на переговорах с Лавровым опять выбрали украинский стадион. На нем, мол, давайте играть, как будто вокруг Украины весь земной шар крутится. Вижу необходимость в том, что мы тоже должны навязывать свою повестку», — убежден Баранец.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

По мнению полковника в отставке, трехраундовые переговоры, которые состоялись на прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене, оказались «пустыми». Несмотря на то, что стороны назвали встречи полезными и конструктивными, в действительности и американская, и российская стороны «остались при своих».

«Тут Америка предлагает нам второй раунд. Обратите внимание, что письменный ответ они обещали дать нам в течение недели еще после первого раунда, но его до сих пор нет. Теперь Блинкен выманивает Лаврова еще раз, то есть выигрывается стратегическое время и ведется разведка позиции», — констатировал Баранец.

На пресс-конференции Блинкен анонсировал продолжение переговоров с Лавровым по гарантиям безопасности. По его словам, США представят письменные ответы на предложения России «на следующей неделе» (до 30 января) и после этого надеются еще на одну встречу.

10 января в Женеве состоялись переговоры России и США по стратегической стабильности, после этого диалог продолжился в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО и завершился в Вене по линии ОБСЕ.

Ранее Москва представила проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, в которых закрепляется вывод американского ядерного оружия из Европы, прекращение развертывания военных сил Альянса у границ РФ и юридический отказ организации включать в свои ряды Украину и Грузию.