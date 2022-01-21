Погребинский: выпады Лондона против Москвы ставят на карту существование Британии

Лондон продолжает делать недальновидные выпады в адрес России, не понимая, что попытки целенаправленно спровоцировать Москву на конфликт могут привести к тому, что Великобритания может прекратить свое существование.

С таким предостережением к Лондону обратился украинский политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, политика Лондона отличается девиантностью. Это выражается, например, в том, что сначала британские власти нагло провоцируют Москву, а потом глава Минобороны Великобритании неожиданно приглашает российского министра обороны Сергея Шойгу посетить его страну с визитом.

«Чего ты в гости приглашаешь, чего к тебе ехать, ты вообще кто такой со своим военным могуществом?», – удивляется такому поведению Погребинский.

Федеральное агентство новостей / Семен Притула

Также украинский эксперт напомнил, что Москва на протяжении долгого времени проявляет по отношению к Великобритании редкое терпение и толерантность, за которые Лондон должен испытывать благодарность, и «прискакав к России на цыпочках» должен пообещать никогда больше «не нарываться».

Но вместо этого власти Великобритании придерживаются относительно России совсем другого курса.

«Неадекватная политика британских властей, в частности, премьер-министра Бориса Джонсона, ставит на карту существование страны», — подчеркивает Погребинский.

flickr.com / U.S. Department of State

Напомним, ранее министр Обороны Великобритании Бен Уоллес в рамках инициированного Россией диалога с Западом о гарантиях безопасности, предложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу в ближайшие недели нанести визит в Лондон и обсудить вопросы, связанные с опасениями Москвы в области безопасности.