Юристы Пригожина подали иск о защите чести и достоинства к изданию Znak

Юристы компании «Конкорд» направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Евгения Пригожина к изданию Znak.

В сообщении юридической службы «Конкорда» в социальной сети «ВКонтакте» указано, что поводом для иска стал материал, содержащий недостоверные порочащие сведения о Евгении Пригожине. Кроме того, юристы обнародовали копию искового заявления, в котором перечислены требования истца.

Как сообщалось ранее, журналисты издания Znak утверждали, что Пригожин якобы причастен к «информационной атаке» на администрацию Санкт-Петербурга, не проверив при этом публикуемые сведения. Юристы бизнесмена призвали СМИ тщательно проверять перед публикацией данные на достоверность и соблюдать нормы журналистской этики. Юридическая служба «Конкорда» также выразила надежду, что Znak ответит за свои действия в соответствии с действующим российским законодательством.