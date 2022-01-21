Депутат Дятлов: участники рынка не должны испытывать проблем при использовании ЛесЕГАИС

Участники лесного рынка не должны сталкиваться с трудностями при работе с системой ЛесЕГАИС. Такое мнение высказал зампред Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов. Об этом он говорил на круглом столе в региональном парламенте.

В совещании приняли участие депутаты, руководители крупнейших лесопромышленных предприятий и малого бизнеса, представители областного правительства, муниципалитетов, таможни и правоохранительных органов. Они обсудили проблемы внедрения ЛесЕГАИС и результаты ее использования на практике.

Многие производители древесины заявили о том, что у них появилось много вопросов к разработчикам приложения. Они отмечают, что все недочеты программы отражаются на бизнесе дополнительными потерями.

Так, основной проблемой предприниматели назвали задержки с оформлением сопроводительных документов. На данный процесс уходит по 40, а то больше минут. Это, в свою очередь, приостанавливает вывозку лесоматериала и может грозить недопоставками сырья.

Депутат Александр Дятлов еще прошлом году призывал отложить введение поправок в Лесной кодекс РФ. Он предупреждал о неготовности системы ЛесЕГАИС к использованию.