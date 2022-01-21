«Впервые в истории». Почему канцлер Германии отказал Байдену во встрече по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц отказал президенту США Джозефу Байдену во встрече, которую глава Белого дома хотел организовать для обсуждения обострения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сегодня сообщило немецкое издание Der Spiegel.

По данным журналистов, Шольц попросил перенести встречу на более поздний срок, заявив о собственной большой занятости и наличии проблем внутри страны из-за коронавирусной пандемии.

Стоит отметить, что в последние дни правительство Германии старается избегать вмешательства в ситуацию на Украине. Пока другие страны НАТО поставляют Киеву боеприпасы и военную технику, Шольц отказывается снабжать ВСУ вооружением, ссылаясь на «сбалансированную стратегию», которая исключает экспорт летального оружия.

mil.ru/Пресс-служба Минобороны РФ /

Кроме того, на днях британские самолеты, перевозившие противотанковые системы из Лондона в Киев, были вынуждены лететь в обход воздушного пространства Германии. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец тогда объяснил маневр нежеланием ФРГ участвовать в «грязном деле» Великобритании.

Отстраненность немецкого правительства в части украинского вопроса «Политике Сегодня» объяснил член комитета по международной политике бундестага, депутат фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт. По его словам, в стране сейчас слишком много внутренних проблем, большая часть из которых возникла не без участия «заокеанских друзей». Чего стоит только один энергетический кризис.

«Если это правда, что Шольц отклонил встречу с Байденом, то это первый раз, наверное, за всю историю Германии, чтобы канцлер не послушал своего куратора. Это дает надежду, что мы научимся все-таки самостоятельно и в интересах своей страны руководить», – сказал немецкий политик.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

В то же время Гердт опасается, что подобное пренебрежение может выйти Германии боком. Ответной реакцией Вашингтона, по его словам, могут стать новые «проекты», которые поставят Европу под еще больший экономический удар.