Невролог Голубинская предупредила об опасности гаджетов для мозга

Невролог и психотерапевт Ольга Голубинская заявила, что гаджеты могут вызывать зависимость. Это вредно для полноценной работы мозга.

Часто люди не могут надолго расставаться с планшетами и смартфонами. Они постоянно проверяют социальные сети, выкладывают фотографии и отслеживают комментарии.

«Есть такой американский термин: «жизнь невыделенных смыслов». Люди в мегаполисе постоянно видят движение, суету вокруг, мигающую рекламу, и мозг это начинает считывать как клиповое мышление, то есть начинает мыслить образами», — сообщила медик в беседе с телеканалом «360».

При этом может ускоряться речь, а человек испытывает проблемы с чтением и письмом. Особенно это заметно при обучении детей, которым с раннего возраста дают пользоваться гаджетами.

Люди становятся менее эмпатичны. Из-за этого в обществе нарастает разделение и социальная разница.