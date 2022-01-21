Замглавы Воскресенского городского округа Савкин задержан при получении взятки

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали заместителя главы Воскресенского городского округа Александра Савкина по подозрению в получении взятки. Согласно имеющейся информации, задержание чиновника происходило прямо на его рабочем месте.

Как стало известно, Савкин отвечал в администрации подмосковного Воскресенска за вопросы благоустройства, дорожного хозяйства, строительства и архитектуры. По версии следователей, чиновник получил взятку от предпринимателя за подряд. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину непосредственно во время противоправных действий.

В настоящий момент в отношении замглавы Воскресенского городского округа ведутся следственные действия. Подробности инцидента устанавливаются.