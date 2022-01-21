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Замглавы Воскресенского городского округа Савкин задержан при получении взятки

Происшествия
Замглавы Воскресенского городского округа Савкин задержан при получении взятки

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали заместителя главы Воскресенского городского округа Александра Савкина по подозрению в получении взятки. Согласно имеющейся информации, задержание чиновника происходило прямо на его рабочем месте.

Как стало известно, Савкин отвечал в администрации подмосковного Воскресенска за вопросы благоустройства, дорожного хозяйства, строительства и архитектуры. По версии следователей, чиновник получил взятку от предпринимателя за подряд. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину непосредственно во время противоправных действий.

В настоящий момент в отношении замглавы Воскресенского городского округа ведутся следственные действия. Подробности инцидента устанавливаются.

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