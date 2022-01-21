Карен Хачанов покидает Australian Open после поражения от Рафаэля Надаля

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый раунд Australian Open, проиграв испанцу Рафаэлю Надалю. Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.

Карен Хачанов, посеянный под 28-м номером, проиграл шестой ракетке турнира Рафаэлю Надалю со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6. В следующем матче испанец сыграет с победителем встречи между россиянином Асланом Карацевым и французом Адрианом Маннарино.

Примечательно, что 25-летний россиянин никогда не проходил дальше третьего круга на Australian Open. Его лучшим показателем на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Победитель Открытого чемпионата Австралии получит 54 млн долларов. Соревнования завершатся 30 января.