Инвесторы из ФРГ ждут окончания сертификации «СП-2» летом 2022 года

Представители немецкой компании Uniper — одного из инвесторов проекта строительства «Северного потока – 2» («СП-2») — выражают большую надежду, что сертификация российского газопровода будет окончена летом 2022 года.

«Мы ожидаем, что это произойдет летом 2022 года», — заявили представители компании.

В Uniper также подчеркивают, что ничего не слышали о планах Германии отказать в выплате компенсации участникам проекта, если завершить сертификацию не удастся. Инвестор убежден, что такой сценарий вряд ли осуществится.

«Мы убеждены, что процесс сертификации будет завершен в соответствии со всеми необходимыми условиями», – подчеркивают в Uniper.

В настоящее время российский трубопровод уже готов к эксплуатации, однако перед началом работы он должен пройти процедуру сертификации.