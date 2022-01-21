Политолог Рар считает, что Запад использует Украину в борьбе против России

Коллективный Запад использует Киев в противостоянии с Москвой. Соответствующим мнением поделился немецкий политолог, журналист, историк, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в своем Telegram-канале.

Политолог предрек Западу опасный сценарий развития событий на территории Украины. По словам эксперта, украинский кризис со временем только усилится. Несмотря на то, что Североатлантический альянс откажется от идеи становления Киева участником блока, официально он об этом не скажет, подчеркнул Рар.

Историк отметил, что после того как Россия завершит свои маневры в сторону Азии, ЕС будет вынужден выбирать между Вашингтоном и поиском своего места на международной арене. Журналист уверен, что именно это и ослабит Евросоюз.

«Запад не готов сам браться за оружие, вместо этого он хочет вооружать Украину. Но украинское руководство тоже не сумасшедшее. В Киеве должны понимать, что Украину бросят, как Афганистан», — высказался бывший советник правительства ФРГ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым изменила привычную риторику, поставив интересы государства выше своих личных. Об этом рассказал политолог Александр Рар.