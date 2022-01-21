Сценарист «Человека-муравья» Адам МакКей спродюсирует фильм о захвате Капитолия в США

Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Адам МакКей примет участие в съемках нового фильма, повествующего о захвате Капитолия США 6 января 2021 года. Режиссером ленты, получившей рабочее название J6, выступил Билли Рэй.

Адам МакКей, выступивший одним из автором скрипта к кинокомиксу «Человек-муравей» и поставивший ленту «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо, займет кресло продюсера новой картины.

Сценарий к фильму, по которому изначально планировали снять мини-сериал на канале Showtime, написал Рэй. Примерные сроки работы над картиной и задействованный в ней актерский состав издание Deadline не уточнило.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года прорвались через службу безопасности Капитолия и на несколько часов установили свой контроль над зданием. Эта акция стала попыткой Трампа признать недействительными несправедливые по его мнению результаты выборов в стране 2020 года.