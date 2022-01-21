Петербуржцы стали свидетелями необычного способа уборки снега с помощью утюга

Работники коммунальной службы Петербурга решили убрать снег с внешнего подоконника одного из домов на Васильевском острове оригинальным способом.

Необычную уборку сняли на видео жители многоэтажки. На кадрах видно, как с помощью привязанного к веревке чугунного утюга коммунальщики стучат по подоконнику, пытаясь сбить снег и наледь. Однако откалываются лишь отдельные куски. Видео с инцидентом опубликовали в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте».

«Действительно, зачем тратиться на альпинистов, а так дешево и сердито», — отмечается в подписи к видео.

Пользователи Сети в комментариях в шутку заметили, что на разработку такой технологии, наверняка, была выделена крупная сумма денег.

«Это нанотехнологии, 21 век», — отметил один из подписчиков группы.

Ранее 92-летний актер Иван Краско написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на работу коммунальщиков в Северной столице. Вслед за ним о неудовлетворительной уборке снега в городе высказывались Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Борис Галкин, Александр Семчев и другие известные артисты. Однако администрация во главе с губернатором Александром Бегловым не видит в этом существенной проблемы.