«Смерчи», химоружие и нацбаты. Милиция ДНР рассказала о подготовке ВСУ к атаке на Донбасс

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал экстренное заявление о подготовке украинских военных к нападению на Донбасс. Видео опубликовала пресс-служба ведомства.

Согласно данным разведки, Киев накануне выгрузил вблизи линии соприкосновения — городе Покров — шесть реактивных систем залпового огня «Смерч» и два «Урагана» с кассетными боеприпасами. А на склад в районе Доброполья ВСУ доставили крупную партию противотанковых гранатометов NLAW. Их Украине в рамках в рамках «планового военного сотрудничества» буквально на днях подарила Великобритания.

В Лондоне утверждают, что их противотанковые системы не являются стратегическим оружием. Но военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «ПС» назвал эти слова «лицемерной отмазкой».

«По имеющейся у нас информации, данные противотанковые средства будут применяться штурмовыми группами 25 и 95 десантных бригад ВСУ, и так называемыми "нацбатами" в ходе боевых действий по захвату населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик», – подтвердил опасения Баранца Басурин.

Также в ДНР опасаются, что украинские военные в ближайшее время могут совершить провокации с использованием химических веществ, которые в конце 2021 года были доставлены из США в Авдеевку и Красный Лиман. Разведчики выяснили, что ВСУ ведут «усиленную подготовку» войск радиационной, химической и биологической защиты на полигоне Анадоль.

Помимо прочего, последние две недели в поселках Шумы, Марьинка, Тарамчук и Чермалык (входят в зону так называемой «операции объединенных сил») фиксируется наплыв радикалов «Правого сектора»1 (украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ), снайперов из 74 разведывательного батальона и бойцов спецподразделения СБУ «Альфа».

«Призываем страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет Минских договоренностей. Переброска в Донбасс летального оружия и нацбатальонов подтверждает факт подготовки Киева к активным боевым действиям», – заключил представитель НМ ДНР.

Ранее о подготовке Киева к нападению на Донбасс «Политике Сегодня» рассказал замглавы комитета по обороне и безопасности Совфеда, ветеран Афганской войны Франц Клинцевич.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации