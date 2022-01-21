Лавров: встреча в Женеве поможет США подготовить ответы на предложения РФ по безопасности

Переговоры с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном в Женеве окажут дополнительную поддержку Вашингтону, когда тот будет формулировать письменный ответ на инициативы Москвы по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча между российским министром и чиновником США состоялась 21 января в Женеве. По словам Лаврова, в ходе беседы американская сторона продублировала некоторые тезисы о свободе выбора альянсов.

Дипломат РФ подчеркнул, что разговор поможет Соединенным Штатам подготовить письменную реакцию на инициативы Москвы в сфере безопасности. Энтони Блинкен пообещал предоставить ответ на предложения России на следующей неделе, добавил глава МИД.

Ранее встречу сторон комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркивал, что беседа рассчитана на обмен мнениями.