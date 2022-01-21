Кедми увидел в словах Байдена о ядерной войне готовность США капитулировать перед Россией

Израильский политолог Яков Кедми указал на слова президента США Джо Байдена, которые подтверждают, что он готов капитулировать перед Россией.

Ранее Байден в ходе пресс-конференции заявил, что РФ вряд ли будет доминировать, если не будет ядерной войны. Кедми указал на оговорку, которая открыла истинное положение дел.

«Надеюсь, Путин понимает, что, за исключением полномасштабной ядерной войны, он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире», — сказал глава Белого дома.

Именно на эти слова обратил внимание политолог. По мнению Якова Кедми, кажется, американский президент проговорился о планах Белого дома. Он подловил лидера США на готовности капитулировать перед Россией.

«То есть США собираются сдаваться. Но для того чтобы продать это, они должны объяснить населению, что идут на уступки, чтобы спасти мир от ядерной войны», — подловил Байдена израильский эксперт.

Ранее речь президента США Джо Байдена во время выступления на пресс-конференции стала очередным поводом для шуток среди пользователей Twitter. Юзеры назвали его слова «мешаниной из бормотания и запинок».