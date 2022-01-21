Тамбовская область вложит 1 млрд рублей в развитие сел

В 2022 году Тамбовская область потратит более одного миллиарда рублей на реализацию государственной программы по развитию сельских территорий. Часть выделенных денег уже пустили в оборот, начав с села Гавриловка.

В администрации области обещают, что в ближайшее время на территории населенного пункта начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью 98 миллионов рублей.

«Реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" направлена на сокращение разрыва в качестве жизни между сельским и городским населением», — рассказал глава региона Максим Егоров.

С 2020 по 2025 годы на улучшение Тамбовской области планируют выделить 9,8 миллиарда рублей. На эти деньги администрация собирается решать жилищные вопросы тамбовских семей, реализовывать проекты по обустройству инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, а также финансировать практику и обучение студентов аграрного профиля для их последующего трудоустройства.