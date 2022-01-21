Петербуржцы массово отправляют сигналы РЭО о стихийных свалках во дворах

Российский экологический оператор (РЭО) получил рекордное количество писем от жителей Санкт-Петербурге с сообщениями о появлении на придомовых территориях стихийных свалок.

В настоящее время самая плачевная обстановка, связанная с некачественной уборкой мусора, наблюдается сразу в трех районах: Невском, Приморском и Калининском. Местные жители сообщают, что коммунальщики не справляются с работой. Во дворах скапливается большое количество бытовых отходов. За последнюю неделю поступило около 350 новых сообщений.

«Всего с 1 января 2022 года в систему "РЭО радар" поступило рекордное количество сообщений из Санкт-Петербурга о невывозе отходов — на 20 января их количество составляет 1814. Причина такого прироста — присоединение к системе "Невского экологического оператора". Зачастую люди жаловались на стихийные свалки и нерегулярный вывоз отходов», — сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Специалисты передали все письма с жалобами региональному оператору и поручили поставить их на контроль. По данным на 20 января, решение принято по 386 сообщениям. Сотрудники сферы ЖКХ начали реагировать на сигналы. Кронштадтский район является единственным в Северной столицы, откуда вообще не поступает претензий о работе коммунальщиков, связанной с вывозом мусора.

Петербуржцы массово ругают Смольный под руководством губернатора Александра Беглова с 1 января. После новогодней ночи горожане обнаружили во дворах стихийные свалки. В соцсетях они начали писать, что чиновники провалили «мусорную реформу» из-за плохой подготовки к ней.