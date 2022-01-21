«Прорыва не ждем». Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве завершилась пассажем про Украину

В Женеве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Дипломаты продолжили обсуждать дальнейшие шаги двух стран в связи с предложениями Москвы по гарантиям безопасности. Встреча стартовала в 11:00 по местному времени (13:00 мск) и длилась полтора часа.

Перед началом беседы дипломаты сразу признались, что не ждут от нее особого прогресса. Так, Блинкен подчеркнул, что США не рассчитывают на разрешение всех противоречий с Россией, однако надеются на открытый диалог. Такими же ожиданиями поделился и Лавров.

«Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи, как и вы, но ждем ответов на наши предложения», — был предельно краток российский дипломат.

Особых иллюзий по поводу состоявшегося разговора не питали и в Кремле. Незадолго до мероприятия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Блинкен не собирался передавать Лаврову письменный ответ на российские предложения по безопасности, и в Москве об этом знали заранее.

«Эта встреча предназначена для другого. Мы рассчитываем, что Лавров и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимания результатов трех раундов переговоров. Будем ориентироваться, что на днях мы все-таки письменные тексты получим», — поделился Песков.

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Как проходила встреча

Этой ночью в отеле «Президент Уилсон», расположенном на берегу Женевского озера, было неспокойно. Как написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ко встрече Москвы и Вашингтона все было готово уже к полуночи. А утро в швейцарском городе выдалось не на шутку ветреным (порывы достигали 22 м/с), будто бы предвещая непростой раунд очередных переговоров.

И это не удивительно, ведь накануне Госдепартамент США опубликовал список того, что он называет «ложными утверждениями» России о ситуации на Украине и поведении украинских властей. Затем жесткие заявления в адрес Москвы последовали и от Блинкена.

«В течение многих лет НАТО обращалось к России с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения. К сожалению, мы постоянно получали отказ», — утверждает госсекретарь.

Global Look Press / Florian Gaertner/PHOTOTHEK

На это незамедлительно отреагировал посол России в США Анатолий Антонов, предположивший, что в Вашингтоне как будто заранее готовили почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой «российской агрессии» против Украины.

«Такие действия неприемлемы. Они не несут в себе никакой добавленной стоимости для решения проблем глобальной безопасности и приводят к дальнейшей деградации отношений между двумя странами», — указал дипломат.

Разрядить накаленную обстановку отчасти попытались организаторы мероприятия, украсив переговорные столы сиренью и орхидеей. Ведь на языке протокола, как передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк», оба эти цветка являются символами любви.

Действительно ли язык цветов немного разрядил обстановку, но Блинкен и Лавров начали переговоры с доверительного рукопожатия. Хотя изначально российский дипломат подставил для приветствия локоть, как того требует новая коронавирусная этика, однако американский коллега смело протянул руку. Лавров охотно ответил на этот жест и широко улыбнулся.

Позиции сторон

Однако после того, как стороны расселись по своим местам, веселого настроения как не бывало. Лавров припомнил Блинкену «огромное количество материалов», которые накануне подготовил и опубликовал Госдеп США, и выразил надежду, что ведомство не посвятило все свое время составлению докладов о якобы дезинформации со стороны РФ.

«Я с интересом ознакомился с этими работами, надеюсь, что кто-то в госдепартаменте был в них не занят, и сконцентрировался все-таки на сути наших предложений. <…> Ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости и безопасности. Мне очень интересно будет услышать, как США трактуют эти свои обязательства», — заявил Лавров.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

Так или иначе, Россия признательна США за предложение провести встречу в Женеве по гарантиям безопасности и считает переговоры хорошей идеей, добавил Ларов. В свою очередь Блинкен рассматривает диалог с российской стороной как часть работы по деэскалации.

«Мы все привержены дипломатии и диалогу, чтобы попытаться разрешить наши разногласия. Но мы также привержены тому, что если Россия решит продолжить агрессию против Украины, то будет совместный, консолидированный ответ», — отозвался госсекретарь США.

По итогам встречи Лавров рассказал, что Россия услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Однако дипломат «почти уверен», что в письменном ответе США, который они пообещали дать на следующей неделе, будет пассаж про Украину.

«США пытались поставить Украину во главу угла, но мне показалось, что в конце встречи поняли, что надо сосредоточиться на сути предложений. Блинкен согласился, что надо более разумно вести диалог. Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится, но гарантий никаких нет», — отметил Лавров.

kremlin.ru / Администрация президента России

В свою очередь Блинкен на пресс-конференции назвал состоявшийся диалог «открытым и содержательным», однако заявил, что Вашингтон привержен «единому, быстрому и жесткому ответу», если Москва совершит агрессивные шаги в отношении Украины. Также он предупредил Лаврова, что пересечение российскими войсками украинской границы будет считаться вторжением и повлечет ответ.

Мяч на стороне России

Ведущий научный сотрудник Центра исследований стратегической безопасности РАН Константин Блохин усомнился в том, что переговоры Лаврова и Блинкена могут привести к какому-либо результату. По словам эксперта, США отказываются идти «на мизерные уступки» России даже там, где это соответствует как интересам Москвы, так и самого Вашингтона.

«США и РФ ничего не стоило прийти к соглашению по поводу военной активности НАТО вблизи наших границ. Объективно Россия и США могут столкнуться там, что приведет к новому карибскому кризису. На Западе никто не заинтересован в третьей мировой войне, и у нас тоже. Эффект будет только от более решительных действий со стороны России. Раз мы подняли ставки в этой игре, когда попросили НАТО откатиться к границам 1997 года, значит, мы должны осуществить мероприятия по сохранению нашей безопасности. Мяч-то на нашей стороне», — полагает собеседник «ПС».

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В свою очередь политолог Марат Баширов напомнил, что незадолго до переговоров совет Госдумы принял решение рассмотреть проект обращения к Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. По его словам, это стало еще одним сигналом США о решимости российских властей обеспечивать безопасность нашей страны.

«Красиво играет Кремль. Последствия такого шага понятны (признание ЛДНР) — это кардинально изменит ситуацию на Донбассе с военной точки зрения, территории выйдут из состава Украины, и республики будут претендовать на создание государств в рамках административных границ областей в составе Украины», — написал Баширов в Telegram-канале.

Завершившаяся встреча Блинкена и Лаврова в Женеве стала третьими по счету переговорами двух дипломатов — до этого политики общались в декабре в Стокгольме на полях совета глав МИД ОБСЕ и в мае в Рейкьявике. Около 15.00 (17.00 мск) запланированы встречи министров с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, который также занимает пост главы МИД.