Юшков разоблачил польскую схема по отбору газа с трубопровода «Ямал – Европа»

Польша использует изощренную немецкую схему, чтобы занизить долю российского газа в энергетическом балансе страны.

Об этом в эфире радио «Sputnik Молдова» рассказал ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По официальным данным, сообщил эксперт, Польша получает от российского поставщика газа лишь 40% своих потребностей. Но при более тщательном изучении структуры энергобаланса страны становится ясно, что Варшава хитрит ради занижения реальной зависимости от поставок российских энергоносителей.

Как выяснил Игорь Юшков, по документам Польша ежегодно получает три-четыре миллиарда кубометров газа от «других стран Европы», в том числе и от Германии.

Российскими Поляки считают лишь те поставки газа, которые они получают напрямую по газопроводу «Ямал – Европа». А весь остальной российский газ, перепродаваемый им более оборотистыми европейцами, поляки записывают, как европейский, убеждая таким образом сами себя в энергетической «независимости» от России.

«Так как немецкие компании получают газ с большей скидкой, чем польская PGNiG, получается, что в ФРГ он дешевле. Зачастую на немецком рынке образуются излишки, и поляки скупают их», — объяснил эксперт.

При этом, по его словам, часть перекупленного у Германии газа поляки оставляют на немецкой территории, чтобы он ушел потребителям, покупающим российский газ с транзитом через Польшу. И этот объем затем Польша отбирает из идущей по ее территории транзитной трубы, но оформляет его уже не как российский газ, каким он по факту и является, а как «европейский».

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Эта схема позволяет Варшаве занижать в документах долю импорта газа из России в общей структуре потребления Польшей природного газа. Но более объективной была бы оценка происхождения того газа, который использует Польша.

«Отдельные партии скупаются по достаточно выгодной для Польши цене. Причем они оставляют его там же, в Германии, для клиентов, которые должны были получать газ транзитом через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Они оставляют определенный объем в ФРГ, а аналогичный объем отбирают себе вдоль трубы. Таким образом у них в год набегает 3–4 миллиарда кубометров, но этот газ записан как немецкий, а не российский», — заключил Юшков.

vk.com / Игорь Юшков

Напомним, действующий на данный момент российско-польский контракт на поставку до 10 миллиардов кубометров газа в год закончится в конце 2022 года. По мнению аналитиков, нарастающие противоречия между Варшавой и «Газпромом», сопровождающиеся взаимными судебными исками, не позволят сторонам продлить контракт.