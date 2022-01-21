Депутат Рады Разумков назвал несвоевременным обращение Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский не вовремя выпустил ролик с речью для жителей страны. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Недавно украинский лидер выступил в видео, где обратился к гражданам. Он призвал соотечественников не волноваться из-за возможного «вторжения» России, а также не скупать гречку со спичками. Президент пообещал, что 2023 год страна встретит с миром. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать».

Разумков «разнес» в пух и прах обращение Зеленского к украинцам. Он назвал ролик несвоевременным.

«Я уверен в том, что власть должна успокаивать людей. Но это должно происходить в другой манере. Не в манере, при всем уважении, видосиков и полукавээновского формата, а в формате тех серьезных вопросов, которые сегодня выдвинуты перед страной», — подчеркнул депутат Верховной рады в эфире канала «Украина 24».

Ранее парламентарий Алексей Гончаренко отметил, что слова Зеленского произвели обратный эффект на жителей Украины. Граждане бросились скупать продукты в магазинах на фоне возникшего волнения. По словам депутата Рады, люди сметают с полок гречку и сахар.