Омикрон-штамм COVID-19 за сутки выявлен у 178 петербуржцев

Специалисты петербургского Роспотребнадзора выявили 178 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса за минувшие сутки.

Всего по состоянию на пятницу, 21 января, в Северной столице обнаружено 1008 пациентов, инфицированных «Омикроном». Среди них 74 человека, прибывших на территорию России.

Так, омикрон-штамм выявили у 42 студентов, 12 туристов и 20 горожан, которые вернулись с отдыха во Франции, Испании, Доминиканы, ОАЭ и других стран.

Отмечается, что все заразившиеся пациенты находятся на изоляции дома или госпитализированы в инфекционные больницы. Специалисты определяют их круг контактов, чтобы установить медицинское наблюдение.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге по-прежнему остается напряженной. Губернатор Александр Беглов еще осенью утверждал, что эпидемиологическая обстановка находится под контролем, а коллективного иммунитета удастся достичь к январю 2022 года.