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Оптимизация или порядок. Чего ждать российской глубинке от реформы местного самоуправления

Россия
Оптимизация или порядок. Чего ждать российской глубинке от реформы местного самоуправления

В России меняются принципы местного самоуправления: 26 января Дума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении. По задумке авторов реформы, постепенный переход к одноуровневой системе организации местной власти должен завершиться к 2028 году. Сейчас фактически в каждом поселении есть свой привластный отдел кадров, юрист и бухгалтерия. Кроме того, что содержать такую армию чиновников очень дорого, так это еще и малоэффективно: полномочия просто дублируются и размазываются по огромной территории России.

Замысел реформаторов в том, чтобы ликвидировать всю эту разносолицу, а выполнение функций муниципальной власти сделать централизованным. На местах же (в селах) останется, условно, по одному человеку, дотошно знающих все проблемы своего поселения, знакомых с людьми, их чаяниями. Такое упрощение правовых конструкций находится в русле положений Конституции РФ, определяющих концепцию единой публичной власти в стране, заверяют инициаторы.

«Политика сегодня» задумалась: к  чему приведет эта идея об очередной централизации власти в нашей стране? Что по поводу нововведения думают практикующие российские политологи?

«Нет никакой инициативы на местах. На местах есть нехватка кадров, – коротко, но емко резюмировал ключевые региональные беды профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

О главных целях и преследуемых задачах предстоящей реформы высказалась и глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

«Повысить ответственность органов местного самоуправления за решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения – одна из ключевых целей данного законопроекта. Это означает, что в фокусе законодательной инициативы находятся, прежде всего, интересы граждан», – считает эксперт.

Выстраиваемая вертикаль в этом смысле — это «каркас», обеспечивающий включенность локального уровня управления в систему единой публичной власти, полагает глава департамента ЭИСИ.

«Задача вертикали – не в том, чтобы ограничить инициативы, – подчеркнул Дарья Кислицына. – А в том, чтобы упорядочить политическое пространство на локальном уровне. Его упорядоченность – гарант благополучия граждан».

Именно поэтому в перспективе новая система позволит максимально быстро решать вопросы жителей муниципалитетов и минимизирует риски перекладывания ответственности с одной администрации на другую.

«Кроме того, законопроект направлен на снятие противоречий и предотвращение конфликтов между регионами и муниципалитетами, которые всегда и неизбежно сказываются на людях», — отметила еще один важный эффект от нововведения Дарья Кислицына.

Оптимизация или порядок. Чего ждать российской глубинке от реформы местного самоуправления
Кенозерский национальный парк  / Анастасия Мазур

В свою очередь вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов с особым вниманием всматривается в происходящие процессы:

«Мы вступаем в очень интересную фазу государственного управления. Раньше применялась хорошо отработанная в европейских странах и США модель разделения власти на государственную и муниципальную. Мы на практике узнали плюсы и минусы такой системы. Сейчас предстоит строить новую для нас систему вертикального управляющего импульса».

По его словам, трудно судить о минусах, они кажутся очевидными с точки зрения старой модели управления. Однако время и реальность давно уже требуют изменений здесь и сейчас. И есть надежда, что в России могут появиться новые инструменты управления, более действенные.

«Например, как удобно было муниципальным чиновникам сваливать свои проблемы на областную власть, – напомнил один из руководителей РАПК. – Это и финансирование, и управление ресурсами, и планирование, и еще много каких сложных организационных нестыковок».

Теперь же планируется сделать единый механизм соподчинения и принятия решений, единую систему управления финансами на территории и так далее. Вполне возможно, что в сложившейся системе власти такой подход может дать результат. Уже скоро мы сможем начать делать первые выводы, полагает эксперт.

 

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